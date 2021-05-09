На прошлой неделе на региональных складах остались сотни тысяч доз. Поэтому на этой неделе штаты обратились к федеральному правительству с просьбой придержать распространения COVID-вакцин по стране.

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Федеральное правительство распределяет вакцины от коронавируса по каждому штату в зависимости от численности населения, а затем штаты сами решают, сколько доз они хотят заказывать каждую неделю.

Ранее штаты заказывали полное распределение и даже требовали дополнительные партии. Но теперь они сокращают количество запросов.

На этой неделе в администрации Байдена объявили, что если какой-то штат не сможет использовать все выделенное для него количество вакцин, администрация перенесет излишки в другой штат, который в этом нуждается. Также Байден заявил, что США поделится всем национальным запасом доз AstraZeneca со странами мира после проверки препарата на безопасность.

Огромное предложение и сокращение спроса высветили огромное неравенство во время пандемии. В то время как, такие страны, как Индия, страдают от катастрофического распространения вируса, а другие страны вообще не имеют доз, такие богатые страны, как США, имеют достаточно вакцин. Заболеваемость и смертность резко сокращаются, но люди теряют интерес к вакцинации.

Вакцинация в США: что известно

Источник: Минфин