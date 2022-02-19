Пандемия COVID-19 еще не закончилась, поэтому президент США Джо Байден принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации.

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Сохраняется необходимость продления действия режима чрезвычайной ситуации в стране. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет значительный риск для здоровья и безопасности населения страны,

– говорится в письме главы Белого дома спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

Обратившись к конгрессу Байден заявил, что важно использовать все возможности для борьбы с коронавирусом.

Крайне важно продолжать бороться с COVID-19, реагировать на него, используя все возможности, в том числе возможности федерального правительства,

– говорится в тексте письма для Конгресса.

Режим чрезвычайной ситуации в США продолжит действовать после 1 марта 2022 года. Режим мог быть автоматически отменен, если бы в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не направил Конгрессу уведомление о продлении.

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