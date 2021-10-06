Специалисты из Бостонской детской больницы отметили, что игра под названием "Регулируй и развивай эмоциональный контроль" (RAGE-Control) действительно помогает детям контролировать свои эмоции.

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Видеоигра вместо лекарств

Если эти свойства игры будут иметь дальнейшее подтверждение в более крупных исследованиях, ученые надеются, что игра снизит потребность в психиатрических препаратах и поможет детям и подросткам.

Игра RAGE-Control учит детей сохранять спокойствие в стрессовых или неприятных ситуациях.

Какой смысл игры

  • Во время игры дети пытаются стрелять по виртуальным астероидам, стараясь при этом не задеть дружественных кораблей.
  • Пульсоксиметр на запястье игроков контролирует частоту сердечных сокращений.
  • Если они сохранят спокойствие и снизят частоту сердечных сокращений, они добьются большего успеха в игре. Если их пульс становится слишком высоким, они теряют способность стрелять.

Гнев и тревога увеличивают возбуждение, а затем увеличивают частоту сердечных сокращений. Методы, которые снижают частоту сердечных сокращений, такие как глубокий вдох и медленное выдыхание, успокаивают,
– отметил один из авторов исследования Джозеф Гонсалес-Гейдрих.

Так, ученые предположили, что если бы дети научились методам снижения частоты сердечных сокращений, играя в сложную игру, то они могли бы использовать эти методы во время конфликтов дома и в школе.

Игру уже протестировали среди детей и подростков

Для тестирования RAGE-Control ученые привлекли 40 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые посещали амбулаторную психиатрическую клинику и имели серьезные проблемы с контролем своего гнева.

Все прошли стандартное когнитивно-поведенческое обучение. В конце каждого сеанса психотерапии половина детей, выбранных наугад, играли в RAGE-Control.

Другая половина играла в игру и носила пульсометр, но их частота пульса не влияла на игру.

Результаты эксперимента

  • У детей, игравших в RAGE-Control с контролем частоты пульса, учащенное сердцебиение во время игры со временем снижалось.
  • Кроме того, после 10 сеансов их родители сообщили о больших улучшениях агрессивности и поведения, чем родители детей, которые играли в игру без биологической обратной связи.