В США протестировали видеоигру, как способ обуздать гнев: результаты удивили ученых

Видеоигра, которая направлена на поддержание низкой частоты сердечных сокращений, может помочь молодежи научиться сдерживать свой гнев. Ученые разработали игру специально, чтобы помочь подросткам переживать сложные эмоциональные моменты.

Специалисты из Бостонской детской больницы отметили, что игра под названием "Регулируй и развивай эмоциональный контроль" (RAGE-Control) действительно помогает детям контролировать свои эмоции.

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Видеоигра вместо лекарств

Если эти свойства игры будут иметь дальнейшее подтверждение в более крупных исследованиях, ученые надеются, что игра снизит потребность в психиатрических препаратах и поможет детям и подросткам.

Игра RAGE-Control учит детей сохранять спокойствие в стрессовых или неприятных ситуациях.

Какой смысл игры

Во время игры дети пытаются стрелять по виртуальным астероидам, стараясь при этом не задеть дружественных кораблей.

Пульсоксиметр на запястье игроков контролирует частоту сердечных сокращений.

Если они сохранят спокойствие и снизят частоту сердечных сокращений, они добьются большего успеха в игре. Если их пульс становится слишком высоким, они теряют способность стрелять.

Гнев и тревога увеличивают возбуждение, а затем увеличивают частоту сердечных сокращений. Методы, которые снижают частоту сердечных сокращений, такие как глубокий вдох и медленное выдыхание, успокаивают,

– отметил один из авторов исследования Джозеф Гонсалес-Гейдрих.

Так, ученые предположили, что если бы дети научились методам снижения частоты сердечных сокращений, играя в сложную игру, то они могли бы использовать эти методы во время конфликтов дома и в школе.

Игру уже протестировали среди детей и подростков

Для тестирования RAGE-Control ученые привлекли 40 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые посещали амбулаторную психиатрическую клинику и имели серьезные проблемы с контролем своего гнева.

Все прошли стандартное когнитивно-поведенческое обучение. В конце каждого сеанса психотерапии половина детей, выбранных наугад, играли в RAGE-Control.

Другая половина играла в игру и носила пульсометр, но их частота пульса не влияла на игру.

Результаты эксперимента

У детей, игравших в RAGE-Control с контролем частоты пульса, учащенное сердцебиение во время игры со временем снижалось.

Кроме того, после 10 сеансов их родители сообщили о больших улучшениях агрессивности и поведения, чем родители детей, которые играли в игру без биологической обратной связи.

Чем сильнее снижается частота сердечных сокращений, тем больше улучшается поведение детей.