Ба більше, аби проводити щеплення у цій віковій групі, свої вакцини випробовують ще 2 компанії. Мова йде про препарати від Moderna та Johnson&Johnson.

До теми В ЄС вже вакцинували проти COVID-19 чверть населення

Попередні клінічні продемонстрували безпечність та ефективність вакцини Pfizer для вікової групи дітей віком 12 – 16 років.

Нині такі ж випробування на дітях від 12 років проводять компанії Moderna та Johnson&Johnson.

До слова, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що до 4 липня (до Дня незалежності країни) у США планують вакцинувати більш ніж 2 третини дорослого населення. Для досягнення цих планів є ще 2 місяці. Впродовж цього періоду американцям необхідно зробити понад 100 мільйонів щеплень.

Якщо план вдасться реалізувати, то до 4 липня принаймні 1 дозою буде вакциновано 70% дорослого населення країни. Головне – переконати у користі щеплення якомога більше американців.

Вакцинація проти коронавірусу у США: що відомо

Джерело: Мінфін

Нині у США схвалено 3 вакцини проти коронавірусу: Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer-BioNTech.

*Від початку вакцинальної кампанії в країні використали 246 780 203 дози COVID-вакцини. 147 517 734 людей отримали хоча б 1 дозу.

Повністю від хвороби вакциновано вже 105 523 520 американців.

*Кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей. Залежно від протоколу вакцинації, люди можуть отримувати кілька доз. Натомість вакцина від Johnson&Johnson вводиться лише 1 раз.