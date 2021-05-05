Более того, чтобы проводить вакцинацию в этой возрастной группе, свои вакцины испытывают еще 2 компании. Речь идет о препаратах от Moderna и Johnson&Johnson.

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Предварительные клинические испытания продемонстрировали безопасность и эффективность вакцины Pfizer для возрастной группы детей в возрасте 12 – 16 лет.

Сейчас такие же испытания на детях от 12 лет проводят компании Moderna и Johnson&Johnson.

К слову, недавно президент США Джо Байден заявил, что до 4 июля (ко Дню независимости страны) в США планируют вакцинировать более чем 2 трети взрослого населения. Для достижения этих планов есть еще 2 месяца. В течение этого периода американцам необходимо сделать более 100 тысяч прививок.

Если план удастся реализовать, то до 4 июля по меньшей мере 1 дозой будет вакцинировано 70% взрослого населения страны. Главное – убедить в пользе вакцинации как можно больше американцев.

Вакцинация против коронавируса в США: что известно

Источник: Минфин

Сейчас в США одобрено 3 вакцины против коронавируса: Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech.

*С начала вакцинальной кампании в стране использовали 246 780 203 дозы COVID-вакцины. 147 517 734 человека получили хотя бы 1 дозу.

Полностью от болезни вакцинировано уже 105 523 520 американцев.

*Количество разовых доз может не быть равно общему количеству вакцинированных людей. В зависимости от протокола вакцинации, люди могут получать несколько доз. Вместе с тем вакцина от Johnson&Johnson вводится только 1 раз.