Речь идет о так называемой долинной или калифорнийской лихорадке. Это заболевание вызывают два вида грибков из рода Coccidioides.

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Обычно они живут в почве, но их споры могут попадать в легкие и вызывать целый ряд неприятных симптомов:

кашель,

озноб,

ночную потливость.

Болезнь имеет невысокую летальность. Но ее симптомы довольно неприятны. В тяжелых случаях болезнь переходит на кожу и другие органы и требует серьезного лечения. 1% зараженных спасти не удается.

Чаще всего от долинной лихорадки страдают фермеры, дорожные рабочие и пожарные, работающие на открытом воздухе. Но наиболее опасен этот грибок для детей, беременных и ВИЧ-инфицированных. Кроме того, уязвимы афроамериканцы и потомки филиппинцев.

Грибок идет по стране

Случаи долинной лихорадки – частое явление для сухих и жарких штатов. Но в текущем веке территория распространения этой болезни увеличится более чем вдвое. И причина этому – глобальное потепление.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне изучили температурные предпочтения грибков и сравнили их с климатическими моделями.

Согласно подсчетам, к 2100 году болезнь распространится по всему западу США. Число затронутых штатов вырастет с 12 до 17, а ежегодное количество заболевших увеличится в полтора раза.

Первые признаки грядущих изменений можно увидеть уже сейчас – число случаев долинной лихорадки неуклонно растет в последние годы.