Речь идет о так называемой долинной или калифорнийской лихорадке. Это заболевание вызывают два вида грибков из рода Coccidioides.
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Обычно они живут в почве, но их споры могут попадать в легкие и вызывать целый ряд неприятных симптомов:
- кашель,
- озноб,
- ночную потливость.
Болезнь имеет невысокую летальность. Но ее симптомы довольно неприятны. В тяжелых случаях болезнь переходит на кожу и другие органы и требует серьезного лечения. 1% зараженных спасти не удается.
Чаще всего от долинной лихорадки страдают фермеры, дорожные рабочие и пожарные, работающие на открытом воздухе. Но наиболее опасен этот грибок для детей, беременных и ВИЧ-инфицированных. Кроме того, уязвимы афроамериканцы и потомки филиппинцев.
Грибок идет по стране
Случаи долинной лихорадки – частое явление для сухих и жарких штатов. Но в текущем веке территория распространения этой болезни увеличится более чем вдвое. И причина этому – глобальное потепление.
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне изучили температурные предпочтения грибков и сравнили их с климатическими моделями.
Первые признаки грядущих изменений можно увидеть уже сейчас – число случаев долинной лихорадки неуклонно растет в последние годы.