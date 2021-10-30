С одной стороны, это означает, что к однозначному выводу специальные службы не пришли. С другой – там согласились, что генно-модифицированным коронавирусом не был.

Тем временем в Украине Ситуация стабилизируется, – Ляшко о COVID-19 в Украине

Две версии о происхождении коронавируса

В докладе разведки Соединенных Штатов Америки о расследовании происхождения коронавируса, который привел к пандемии COVID-19, говорится, что:

К однозначному выводу, откуда взялся коронавирус, прийти не удалось.

Однако определены две основные версии по этому поводу.

Что это за версии? Первая – природное происхождение и передача вируса от животного к человеку. Вторая – инцидент в лаборатории. Примечательно, что о них говорят уже давно.

Также расследователи установили, что коронавирус не был генетически модифицирован.

Роль Китая

Авторы доклада отметили, что установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая.

Но, дескать, Пекин на сотрудничество не идет.

Еще в июле там отказались присоединиться к предложенному ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) плану 2 этапа расследования.

В то же время американская разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

И здесь следует напомнить о следующем:

В начале октября в СМИ писали, что исследователи из китайского города Ухань и США планировали создать новый коронавирус еще в 2018 году.

Также и секретарь украинского СНБО Алексей Данилов не верит в природное происхождение коронавируса – он считает, что это дело рук человека.