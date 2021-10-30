США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта

30 октября 2021 , 02:19
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ODNI

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад о происхождении коронавируса. По указанным в нем выводам, вариантов есть два.

С одной стороны, это означает, что к однозначному выводу специальные службы не пришли. С другой – там согласились, что генно-модифицированным коронавирусом не был.

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Две версии о происхождении коронавируса

В докладе разведки Соединенных Штатов Америки о расследовании происхождения коронавируса, который привел к пандемии COVID-19, говорится, что:

  • К однозначному выводу, откуда взялся коронавирус, прийти не удалось.
  • Однако определены две основные версии по этому поводу.
Что это за версии? Первая – природное происхождение и передача вируса от животного к человеку. Вторая – инцидент в лаборатории. Примечательно, что о них говорят уже давно.

Также расследователи установили, что коронавирус не был генетически модифицирован.

Роль Китая

Авторы доклада отметили, что установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая.

  • Но, дескать, Пекин на сотрудничество не идет.
  • Еще в июле там отказались присоединиться к предложенному ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) плану 2 этапа расследования.

В то же время американская разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

И здесь следует напомнить о следующем:

  • В начале октября в СМИ писали, что исследователи из китайского города Ухань и США планировали создать новый коронавирус еще в 2018 году.
  • Также и секретарь украинского СНБО Алексей Данилов не верит в природное происхождение коронавируса – он считает, что это дело рук человека.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач