Известно, что умерший ребенок жил в округе Ла-Плата на юго-западе Колорадо. После гибели девочки специалисты начали лабораторную проверку и расследование возможного возгорания.

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Во время результатов оказалось, что сразу в шести округах этого штата чуму лабораторно подтвердили у животных и блох.

Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940 года, и случаи заражения диких грызунов в штате регистрируются все чаще. Хотя мы наблюдаем большую активность чумы в течение лета, болезнь можно выявить у грызунов целый год и иногда она передается другим видам диких животных, а также домашним котам и собакам,

– рассказала врач Дженнифер Хаус.

Чума в штате Колорадо: что известно

С 2005 до 2020 годы в штате зарегистрировано 22 случая чумы.

Девять из этих больных зафиксировали в графстве Ла-Плата.

Еще 18 мая было опубликовано заявление с призывом к жителям принять меры предосторожности после того, как в округе Эль-Пасо обнаружили зараженную белку.

Бубонная чума – что это? Бактериальное заболевание, которое передается блохами. Обычно они живут на диких грызунах, таких как крысы или сурки, но вполне могут перескочить и на домашних любимцев.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время чума существует на всех континентах, кроме Австралии и Океании. Впрочем, чаще всего ее вспышки регистрируют в Азии, Африке и Южной Америке.

Как передается чума

Чаще всего инфицирование чумой происходит в результате укуса блохи, через слюну которой и передается возбудитель болезни. Впрочем, во время масштабного распространения болезни она может передаваться и аэрозольным путем от животных и людей.