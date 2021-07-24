В США расследуют возможную вспышку чумы после смерти ребенка
Источник:ТСН
В штате Колорадо (США) в 2015 году умерла 10-летняя девочка. Органы здравоохранения считают, что причиной смерти могли стать осложнения вследствие чумы.
Известно, что умерший ребенок жил в округе Ла-Плата на юго-западе Колорадо. После гибели девочки специалисты начали лабораторную проверку и расследование возможного возгорания.
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Во время результатов оказалось, что сразу в шести округах этого штата чуму лабораторно подтвердили у животных и блох.
Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940 года, и случаи заражения диких грызунов в штате регистрируются все чаще. Хотя мы наблюдаем большую активность чумы в течение лета, болезнь можно выявить у грызунов целый год и иногда она передается другим видам диких животных, а также домашним котам и собакам,
– рассказала врач Дженнифер Хаус.
Чума в штате Колорадо: что известно
- С 2005 до 2020 годы в штате зарегистрировано 22 случая чумы.
- Девять из этих больных зафиксировали в графстве Ла-Плата.
- Еще 18 мая было опубликовано заявление с призывом к жителям принять меры предосторожности после того, как в округе Эль-Пасо обнаружили зараженную белку.
Согласно данным ВОЗ, в настоящее время чума существует на всех континентах, кроме Австралии и Океании. Впрочем, чаще всего ее вспышки регистрируют в Азии, Африке и Южной Америке.
Как передается чума
Чаще всего инфицирование чумой происходит в результате укуса блохи, через слюну которой и передается возбудитель болезни. Впрочем, во время масштабного распространения болезни она может передаваться и аэрозольным путем от животных и людей.