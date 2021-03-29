Администрация президента США Джо Байдена и частные компании якобы работают над разработкой паспорта вакцинации для населения. Это позволит людям вести свой бизнес в период пандемии.

Что предусматривает документ

Предполагают, что паспорт будет доступен в электронном варианте – как приложение в смартфоне. Кроме того, его можно будет распечатать.

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Сейчас власть, мол, работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок.

По данным издания, паспорт о вакцинации можно будет получить бесплатно.

К идее разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от людей доказательства вакцинации.

Обратите внимание! 26 марта паспорта вакцинации ввели в Нью-Йорке. Их владельцы смогут беспрепятственно передвигаться по территории страны, а также участвовать в массовых мероприятиях. Для этого людям следует скачать приложение Excelsior Pass.

Паспорта вакцинации в Евросоюзе