США разработают свой паспорт вакцинации, – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена и частные компании якобы работают над разработкой паспорта вакцинации для населения. Это позволит людям вести свой бизнес в период пандемии.
Источник:The Washington Post
Что предусматривает документ
Предполагают, что паспорт будет доступен в электронном варианте – как приложение в смартфоне. Кроме того, его можно будет распечатать.
Читайте также Буквально на днях услышите, – Степанов о возможных поставках американской вакцины против COVID-19
Сейчас власть, мол, работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок.
По данным издания, паспорт о вакцинации можно будет получить бесплатно.
К идее разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от людей доказательства вакцинации.
Паспорта вакцинации в Евросоюзе
- В ЕС удостоверение о вакцинации введут с 15 июня.
- Оно будет содержать информацию о человеке, а также название препарата, которым ему делали прививку.
- Документ введут после того, как его согласуют все 27 государств-членов ЕС.
- Паспорт вакцинации не будет обязательным для населения.
Поделиться новостью