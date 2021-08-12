Около 3% всего населения США получит по три дозы вакцины

Согласно недавним данным консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) у около 2,7% взрослого населения США ослаблен иммунитет.

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Кому будут рекомендовать ревакцинацию:

пациентам с опухолями;

людям с ВИЧ;

пациентам с трансплантатами органов;

людям, которые принимают препараты, подавляющие иммунную систему.

Внимание! Пока не ясно, какие условия будут включены в разрешение на третью дозу.

Почему разрешат вакцинацию бустерной дозой

Исследования показали, что у людей с ослабленной иммунной системой вакцина не формирует такой сильной реакции против коронавирусной инфекции, как у здоровых людей.

В исследовании с участием 30 пациентов с трансплантацией органов у 24 вообще не выработались антитела против коронавируса после получения двух доз мРНК-вакцины, а у шести зафиксировали низкие уровни таких антител.

Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через по меньшей мере 5 месяцев получает еще одну дополнительную – усиливающую.

Вакцинацию тремя дозами COVID-вакцин уже применяют