В США разрешат третью дозу вакцины против COVID-19, но не для всех

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило разрешить вводить третью дозу вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.

Около 3% всего населения США получит по три дозы вакцины

Согласно недавним данным консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) у около 2,7% взрослого населения США ослаблен иммунитет.

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Кому будут рекомендовать ревакцинацию:

пациентам с опухолями;

людям с ВИЧ;

пациентам с трансплантатами органов;

людям, которые принимают препараты, подавляющие иммунную систему.

Почему разрешат вакцинацию бустерной дозой

Пока не ясно, какие условия будут включены в разрешение на третью дозу.

Исследования показали, что у людей с ослабленной иммунной системой вакцина не формирует такой сильной реакции против коронавирусной инфекции, как у здоровых людей.

В исследовании с участием 30 пациентов с трансплантацией органов у 24 вообще не выработались антитела против коронавируса после получения двух доз мРНК-вакцины, а у шести зафиксировали низкие уровни таких антител.

Вакцинацию тремя дозами COVID-вакцин уже применяют

Стоит отметить, что иммунизацию тремя дозами вакцин против коронавируса проводят пока только препаратом Pfizer.

В частности, Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

В то же время ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через по меньшей мере 5 месяцев получает еще одну дополнительную – усиливающую.