В США разрешат третью дозу вакцины против COVID-19, но не для всех
Источник:Live Scince
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило разрешить вводить третью дозу вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.
Около 3% всего населения США получит по три дозы вакцины
Согласно недавним данным консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) у около 2,7% взрослого населения США ослаблен иммунитет.
К теме Усилительная доза Pfizer: кто первым получит дополнительную прививку
Кому будут рекомендовать ревакцинацию:
- пациентам с опухолями;
- людям с ВИЧ;
- пациентам с трансплантатами органов;
- людям, которые принимают препараты, подавляющие иммунную систему.
Почему разрешат вакцинацию бустерной дозой
Исследования показали, что у людей с ослабленной иммунной системой вакцина не формирует такой сильной реакции против коронавирусной инфекции, как у здоровых людей.
В исследовании с участием 30 пациентов с трансплантацией органов у 24 вообще не выработались антитела против коронавируса после получения двух доз мРНК-вакцины, а у шести зафиксировали низкие уровни таких антител.Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через по меньшей мере 5 месяцев получает еще одну дополнительную – усиливающую.
Вакцинацию тремя дозами COVID-вакцин уже применяют
- Стоит отметить, что иммунизацию тремя дозами вакцин против коронавируса проводят пока только препаратом Pfizer.
- В частности, Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- В то же время ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.