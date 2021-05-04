Такое решение хотят принять в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Уже к началу следующей недели вынесут окончательное решение.
К теме На Львовщину прибыла еще одна партия вакцин Pfizer и AstraZeneca
Согласно результатам клинических испытаний, Pfizer на 100% эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас препаратом разрешено вакцинировать людей в возрасте от 16 лет и старше.
В США считают, что утверждение вакцины усилит кампанию по иммунизации, так как привлечет к ней больше людей. Это поможет снизить количество госпитализаций и смертей в стране.
Препарат Pfizer: последние новости
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование. Там выяснили, что вакцинация препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna для американцев в возрасте от 65 лет и старше является высокоэффективной.
- В Мексике и Польше изъяли фейковую партию препарата Pfizer/BioNTech.
- Украина заключила контракт с компанией Pfizer о поставках дополнительных 10 миллионов доз вакцины.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала