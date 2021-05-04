Такое решение хотят принять в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Уже к началу следующей недели вынесут окончательное решение.

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Согласно результатам клинических испытаний, Pfizer на 100% эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас препаратом разрешено вакцинировать людей в возрасте от 16 лет и старше.

В США считают, что утверждение вакцины усилит кампанию по иммунизации, так как привлечет к ней больше людей. Это поможет снизить количество госпитализаций и смертей в стране.

Справка. В Штатах 2 дозы вакцины уже ввели 38% взрослого населения. В то же время хотя бы 1 дозу вакцины получили 55% людей.

Препарат Pfizer: последние новости

Сравнение вакцин против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала