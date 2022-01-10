Бустер для детей

Обновленные рекомендации в начале января выпустили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Документ касается бустерной вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. В своем заявлении CDC утверждают, что бустерные вакцины помогают расширить и усилить защиту от всех вариантов коронавируса.

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Очень важно, чтобы мы защищали детей и подростков от COVID-19 и его осложнений. Теперь мы рекомендуем всем подросткам в возрасте 12 – 17 лет сделать бустерную прививку через 5 месяцев после первичной вакцинации. Это обеспечит оптимальную защиту от всех штаммов COVID-19,

– сообщила глава CDC доктор медицинских наук Рошель Валенски.

Также американские исследователи оценили количество случаев возникновения синдрома мультисистемного воспаления у подростков и молодежи 12 – 20 лет после введения вакцины от COVID-19.

Синдром мультисистемного воспаления

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков – редкое, но тяжелое осложнение коронавирусной инфекции, которое обычно возникает через несколько недель после заражения. Его клинические признаки напоминают симптомы болезни Кавасаки и одновременно синдром токсического шока. Без адекватного лечения это осложнение может привести к тяжелому состоянию или даже смерти.

Эксперты обнаружили 21 поствакцинальный случай синдрома мультисистемного воспаления. Средний возраст больных составлял 16 лет, причем большинство из них были мальчиками. Но стоит учитывать, что на момент исследования количество вакцинированных от 12 до 20 лет было достаточно большим – более 21 миллиона человек.

Таким образом, на миллион вакцинированных подростков приходится только один зарегистрированный случай синдрома. Для сравнения, среди невакцинированных детей с COVID-19 частота этого осложнения намного выше. Она составляет 224 и 164 случаев на миллион больных среди лиц в возрасте 11 – 15 и 16 – 20 лет соответственно.