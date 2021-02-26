Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавирусной инфекции компании Pfizer-BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.

Да, ранее было известно, что вакцину достаточно сложно хранить, ведь нужны специальные "холодильники" для сверхнизких температур (от -80 до -60 градусов по Цельсию).

Читайте также Определили ткани, на которых дольше всего сохраняется коронавирус

Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки оборудования для сверхмалых холодильников для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест,

– заявил Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Фармацевтические морозильники обычно работают при температуре около -20 градусов по Цельсию. FDA заявило, что соответствующим образом обновит свой информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг.

Это решение было принято после того, как компания Pfizer подала запрос, основанный на результатах исследования стабильности вакцины при более высоких температурах.

Да, вакцина COVID-19 остается стабильной до двух недель, если она находится в замороженном состоянии при стандартной температуре морозильной камеры. Однако, если флаконы были разморожены и подготовлены к использованию, их можно хранить в морозильнике до 5 дней, открытые флаконы – до 6 часов.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала