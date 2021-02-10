Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител для лечения коронавирусной инфекции.

Речь идет о однократной инъекции бамланивимаба и этесевимаба, которые вводятся одновременно.

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Инъекцию из двух препаратов делают для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг, у которых положительный результат теста на коронавирус и высокий риск развития тяжелой формы болезни.

Также разрешение на использование одобрено в отношении лиц в возрасте 65 лет и старше или лиц с определенными хроническими заболеваниями.

Что известно о результатах клинических испытаний

Клинические испытания показали, что однократная инфузия коктейля значительно снизила для зараженных риски госпитализации и смерти в течение следующих 29 дней по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Исследования применения коктейля будут продолжены.

Кому лечение не разрешено

Для лечения больных COVID-19, которые госпитализированы, и для тех, которые нуждаются в кислородной терапии, применение нового коктейля не позволено.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала