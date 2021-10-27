Одной бустерной дозы может быть недостаточно

Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин, то есть Moderna или Pfizer.

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Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины,

– говорится в сообщении.

По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через 6 месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.

Кроме того, в США завершили испытания антикоронавирусной вакцины для детей.

Внимание! В CDC сделали вывод, что вакцинация детей препаратом Pfizer от BioNTech против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В частности, в возрасте от 5 до 11 лет прививка явно перевешивает риски редких случаев воспаления сердца.

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