Одной бустерной дозы может быть недостаточно
Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин, то есть Moderna или Pfizer.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины,
– говорится в сообщении.
По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через 6 месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.
Кроме того, в США завершили испытания антикоронавирусной вакцины для детей.
Бустерная вакцинация против COVID-19
- Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. В Европе разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.
- В последнем исследовании эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%.
- Исследования свидетельствуют о преимуществах дополнительной прививки, поскольку со временем эффективность вакцин снижается. Также на результаты защиты влияют мутации коронавируса. Недостаток применения бустерных доз – это нехватка вакцин в глобальном контексте, бедные страны до сих пор не могут обеспечить вакцинацию и двумя дозами.
- Что касается Украины, то вакцинацию бустерной дозой еще не приняли. Однако Национальная техническая группа экспертов в ближайшее время рассмотрит вопрос о бустерной вакцинации для людей с хроническими болезнями.
- До этого эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом.