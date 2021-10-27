В США разрешили вакцинацию четвертой дозой

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешил введение четвертой дозы вакцины против коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Одной бустерной дозы может быть недостаточно

Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин, то есть Moderna или Pfizer.

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Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины,

– говорится в сообщении.

По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через 6 месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.

Кроме того, в США завершили испытания антикоронавирусной вакцины для детей.

Бустерная вакцинация против COVID-19

Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. В Европе разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.

В последнем исследовании эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%.

Исследования свидетельствуют о преимуществах дополнительной прививки, поскольку со временем эффективность вакцин снижается. Также на результаты защиты влияют мутации коронавируса. Недостаток применения бустерных доз – это нехватка вакцин в глобальном контексте, бедные страны до сих пор не могут обеспечить вакцинацию и двумя дозами.

Что касается Украины, то вакцинацию бустерной дозой еще не приняли. Однако Национальная техническая группа экспертов в ближайшее время рассмотрит вопрос о бустерной вакцинации для людей с хроническими болезнями.

До этого эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом.