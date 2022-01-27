В США робот впервые провел сложную операцию без участия человека

Американский робот STAR впервые прооперировал свинью без хирургов. Машина успешно выполнила лапароскопическую операцию по анастомозу тонкой кишки, то есть с небольшими разрезами.

Эта операция требует точности. Хирургу важно хорошо зашить шов, чтобы содержимое кишечника не проникало в брюшную полость.

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Использование роботов в операционной не является чем-то новым, но современные технологии, такие как система Да Винчи, контролируются хирургом-человеком. Система Smart Tissue Autonomous Robot, или STAR – это совсем другое. Это первая роботизированная система, которая планирует, адаптирует и выполняет хирургический план в мягких тканях без вмешательства человека.

Специалисты заявили, что робот во время операции действовал последовательнее, чем большинство врачей. Работа с мягкими тканями является сложной задачей для любого хирурга.

Во время тестирования робот STAR прооперировал четырех свиней. Команда сообщила, что по сравнению с данными, полученными в результате операций, которые выполняли люди, STAR наложил швы точнее и последовательнее.

Что известно о чудо-роботе

STAR разработали в Университете Джонса Хопкинса специально для проведения операций на мягких тканях.

Робота оснастили хирургическими инструментами и системой контроля, которая позволяет корректировать его действия в реальном времени.

"Далекое будущее" уже не так далеко

В ближайшем будущем STAR и подобные роботы будут продолжать играть роль помощников хирургов-людей, не принимая на себя их функции.

Но в перспективе робот STAR сможет заменить ассистентов хирурга или же даже взять на себя экстренные операции. К примеру, в карете скорой помощи по дороге в больницу. Даже 10 лет назад такую перспективу было бы трудно представить.