Препарат подходит только для лечения легкой и средней формы коронавируса SARS-CoV-2. То есть он не предназначен для людей с тяжелым течением болезни или для тех, которые нуждаются в кислородной терапии.

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Сотровимабом будут лечить людей, имеющих высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелой формы и госпитализации.

Препарат можно использовать пациентам и детям старше 12 лет, вес которых превышает 40 килограммов.

Сотровимаб: что это за препарат Это препарат, разработанный на основе моноклональных антител, которые специально нацелены на шиповой белок SARS-CoV-2 и предназначены для блокирования прикрепления вируса и его проникновение в клетки человека.

Что такое моноклональные антитела?

Это полученные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с вредными антигенами, такими как вирусы.

Получив разрешение на лечение с помощью моноклональных антител, мы предоставляем еще один вариант, чтобы помочь пациентам с высоким риском COVID-19 не попадать в больницу,

– заявила доктор медицины, директор Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Патриция Каваццони.

Результаты исследований Сотровимаба:

Прежде чем препарат одобрили, он прошел двойные слепые плацебо-контролируемые клинические исследования 1, 2, и 3 фазы.

В испытаниях приняли участие 583 не госпитализированных взрослых с легкими или умеренными симптомами COVID-19, которые получили положительный результат теста на SARS-CoV-2.

В течение 5 дней после появления симптомов 291 из этих пациентов получал настоящий препарат, а 292 получали плацебо.

Среди людей, которые получали Сотровимаб, госпитализировали или умерли 3 пациента (1%). Зато среди людей, которые употребляли ненастоящий препарат, смерть или госпитализация ждали 21 (7%) пациента.

Инструкция по применению препарата в США и побочные эффекты

Поставщикам медицинских услуг разрешили распространять и вводить Сотровимаб в виде однократной дозы 500 мг внутривенно.

Возможные побочные эффекты препарата включают анафилаксию, сыпь, диарею и реакции, связанные с инфузией.