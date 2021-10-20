В США со следующего месяца будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет

20 октября 2021 , 19:51
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Источник:

Mint

Соединенные Штаты Америки начинают вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение позволило 28 миллионам американцев получить право на прививку.

Вакцинировать детей будут препаратом от Pfizer

Отмечается, что компания Pfizer подала заявку на разрешение вакцинировать детей в этой возрастной группе еще в начале октября.

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Этот вопрос поднимают эксперты двух групп:

  • из Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Встреча запланирована на следующей неделе.
  • из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Встреча запланирована на 2 – 3 ноября.

Что известно о безопасности вакцинации детей

Во время клинических испытаний, дети в возрастной группе от 5 до 11 лет получали двухкомпонентный препарат по 10 микрограммов в отличии от 30 микрограмм, которыми прививают взрослых.

Интервал между введением препарата составляет 21 день.

Что известно о вакцинации детей от COVID-19?


В Европе сейчас рассматривают вакцинацию детей от коронавируса в возрасте от 5 до 12 лет препаратом Pfizer и BioNTech. В мае регуляторы в США и ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет. Что касается Украины, то в Минздраве позволяют вакцинировать ребенка в возрасте от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но пока в индивидуальном порядке, при необходимости, в частности в случае сопутствующих болезней и высоких рисков инфицирования.
Автор: Анастасія Лукашевська