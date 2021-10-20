В США со следующего месяца будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет

Соединенные Штаты Америки начинают вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение позволило 28 миллионам американцев получить право на прививку.

Вакцинировать детей будут препаратом от Pfizer

Отмечается, что компания Pfizer подала заявку на разрешение вакцинировать детей в этой возрастной группе еще в начале октября.

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Этот вопрос поднимают эксперты двух групп:

из Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Встреча запланирована на следующей неделе.

из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Встреча запланирована на 2 – 3 ноября.

Что известно о безопасности вакцинации детей

Во время клинических испытаний, дети в возрастной группе от 5 до 11 лет получали двухкомпонентный препарат по 10 микрограммов в отличии от 30 микрограмм, которыми прививают взрослых.

Интервал между введением препарата составляет 21 день.