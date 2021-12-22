Новая американская вакцина еще должна пройти вторую и третью фазы клинических исследований.

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Что известно о новой вакцине

В отличие от существующих вакцин, SpFN использует белок в форме футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет прикрепить шипы нескольких штаммов коронавируса на разных гранях белка.

Исследователи работали над разработкой этой вакцины более двух лет. Испытание вакцины на людях заняло больше времени, чем изначально ожидали, поскольку лаборатории нужно было опробовать вакцину на тех, кто еще не вакцинировался или ранее не болел.

Этого было трудно достичь из-за роста уровня вакцинации и быстрого распространения вариантов Дельта и Омикрон.

Когда вакцина будет доступна

Далее ученые должны проверить, как вакцина влияет на тех, кто ранее болел коронавирусом или привился другими вакцинами против него.

Кроме того, новая вакцина против всех вариантов коронавируса, по словам ее разработчиков, должна пройти еще вторую и третью фазу клинических исследований. Когда вакцина станет доступной всем желающим – неизвестно.