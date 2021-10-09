В США выросло число детей с воспалительным синдромом
Мультисистемный воспалительный синдром чаще всего появляется через 4 – 6 недель после инфицирования COVID-19. Рост заболеваемости в США регистрируют после всплеска штамма коронавируса Дельта этим летом.
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Синдром может вызвать тяжелые состояния у детей и оказаться потенциально смертельным. Однако, по данным CDC, большинство детей, у которых диагностировали MIS-C, выздоравливают после лечения.
Всплеск MIS-C в США
Сейчас в США зарегистрировали 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5 217 подтвержденных случаев заболеваемости MIS-C.
При этом около 61% зарегистрированных случаев заболевания произошли у детей латиноамериканского происхождения или чернокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.
Кроме того, многие педиатрические больницы в США сообщили о всплеске MIS-C в последние месяцы.
Какова ситуация с коронавирусом в США?
По состоянию на 9 октября, в Штатах официально зарегистрировали более 44 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2. Умерли от осложнений коронавируса по меньшей мере 712 тысяч американцев. Несмотря на высокие темпы вакцинации, хорошую обеспеченность вакцинами, в США наблюдают рост числа случаев заражений. Причиной ухудшения ситуации отчасти считают циркуляцию штамма Дельта, патогенность которого в десятки раз выше, чем начальная версия COVID-19.