В США всплеск опасного мультисистемного синдрома после Дельты среди детей

В США предупредили об увеличении количества случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штаммом коронавируса Дельта.

В США выросло число детей с воспалительным синдромом

Мультисистемный воспалительный синдром чаще всего появляется через 4 – 6 недель после инфицирования COVID-19. Рост заболеваемости в США регистрируют после всплеска штамма коронавируса Дельта этим летом.

К теме Европейский регулятор подтвердил новые побочные эффекты от вакцин Johnson & Johnso и AstraZeneca

Мультисистемный воспалительный синдром – что это? Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) – это редкое состояние, при котором поражаются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг и кожу. Также могут развиваться воспаления глаз или органов желудочно-кишечного тракта.

Синдром может вызвать тяжелые состояния у детей и оказаться потенциально смертельным. Однако, по данным CDC, большинство детей, у которых диагностировали MIS-C, выздоравливают после лечения.

Всплеск MIS-C в США

Сейчас в США зарегистрировали 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5 217 подтвержденных случаев заболеваемости MIS-C.

При этом около 61% зарегистрированных случаев заболевания произошли у детей латиноамериканского происхождения или чернокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Коронавирус в США подтвердили у 5,9 миллиона детей, при этом инфекция MIS-C составляет лишь 0,0009%. Однако в период с июля по август среднее количество ежедневных случаев MIS-C почти удвоилось.

Кроме того, многие педиатрические больницы в США сообщили о всплеске MIS-C в последние месяцы.