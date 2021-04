Ученые из Гарвардского университета описали редкий случай поражения носа. В клинику восстановительной хирургии Массачусетской больницы общего профиля поступила пациентка 34 лет с симптомами синусита (воспаления носовой полости и околоносовых пазух).

Разрушение хрящей

Она жаловалась на деформацию носа, которая прогрессировала в течение семи лет. При обследовании врачи обнаружили почти полное разрушение носовых костей и хряща перегородки носа, западение кончика носа, полипы в носовой полости, кровянистые корки на ее стенках.

Также по теме: Солнце уменьшает риск смерти от коронавируса

На компьютерной томографии было видно признаки воспаления околоносовых пазух. Чтобы выяснить причины синусита у пациентки, врачи провели ей анализы антител, присутствующих в крови.



Женщина годами страдала от насморка / Фото: The New England journal of medicine

Аутоиммунное заболевание

Они обнаружили высокий уровень антител к ферменту протеиназа-3 (PR3). Обычно эти антитела встречаются при гранулематозе от полиангиита, хотя их роль в этом заболевании точно не установлена. Болезнь приводит к воспалению стенок сосудов, которое может проявляться симптомами со стороны практически любой системы органов.

Ранее были также описаны тяжелые случаи болезни с почечной недостаточностью, повреждением черепно-мозговых нервов, потерей зрения. Повреждения носа и околоносовых пазух при гранулематозе от полиангиита тоже известны.

Врачи провели лечение гранулематоза с помощью препаратов, которые частично подавляют иммунные ответы организма. Через шесть месяцев после начала лечения насморк исчез, кровянистые корки тоже. Возможно, пациентке будет проведена реконструкция носа.