В США уборщик уничтожил почти 2 000 доз вакцины
В американском Бостоне уборщик случайно уничтожил 1 900 доз вакцины от COVID компании Moderna. Это произошло после того, как он отключил холодильник, в котором они хранились.
Сотрудники больницы обнаружили, что морозильная с вакциной не работает. В результате 1 900 доз испортились, пишет ABC News.
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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина поступает в больницы в замороженном виде при температуре от -26 до -20. Затем ее можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 течение 30 дней, прежде чем флаконы будут проколоты.
В клинике уточнили, что возле морозильной камеры обнаружили провод с вилкой, которую отсоединил уборщик и оставил холодильник отключенным. Также сообщается, что сейчас выясняют, почему не сработала сигнализация.
Что известно о вакцине от Moderna
- Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят дважды с интервалом 28 дней после первой инъекции.
- Эффективность препарата против болезни составляет 94,1%, а против тяжелой формы коронавируса – 100%.
- Ранее вакцина была слишком сложной для хранения. Но ученым удалось увеличить ее срок годности при температуре от 2°до 8°C.
- В общем препарат может храниться до 6 месяцев в медицинских морозильных камерах, 30 дней в бытовых холодильниках и даже при комнатной температуре, но только до 12 часов.
- Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза стоит от 27 до 37 долларов. Конечная стоимость препарата зависит от размера партии, которую захочет заказчик.
- Ранее вакцина получила одобрение в США и Канаде.
- Также вакцину одобрили в ЕС.
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