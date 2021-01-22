В американском Бостоне уборщик случайно уничтожил 1 900 доз вакцины от COVID компании Moderna. Это произошло после того, как он отключил холодильник, в котором они хранились.

Сотрудники больницы обнаружили, что морозильная с вакциной не работает. В результате 1 900 доз испортились, пишет ABC News.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина поступает в больницы в замороженном виде при температуре от -26 до -20. Затем ее можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 течение 30 дней, прежде чем флаконы будут проколоты.

В клинике уточнили, что возле морозильной камеры обнаружили провод с вилкой, которую отсоединил уборщик и оставил холодильник отключенным. Также сообщается, что сейчас выясняют, почему не сработала сигнализация.

Что известно о вакцине от Moderna