Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

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Как выросла заболеваемость среди детей

С 3 по 9 августа в среднем госпитализировали 239 детей ежедневно. В то же время во время вспышки в январе 2021 года в госпитализации нуждались примерно 217 детей.

Определение детских случаев варьируется от штата к штату, но в целом включает людей в возрасте 17 лет и младше.

За прошедшую неделю зарегистрировали примерно 94 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом среди детей. То есть, дети составляют около 15% еженедельных случаев заболевания в США.

Возросло количество госпитализаций больше всего в штатах Флорида и Техас:

во Флориде с 1 по 9 августа в среднем 54 ребенка в возрасте до 18 лет поступали в больницы с коронавирусом;

в Техасе – 40 – это гораздо выше среднего показателя по стране.

Внимание! Пока нет доказательств считать, что штамм Дельта провоцирует худшие осложнения среди больных, в частности, детей. Однако сейчас уже утверждают, что этот штамм очень заразен и среди них.

Вакцинация детей в США

Ранее анализ данных Американской академии педиатрии (AAP) показал, что дети составляли 15% новых случаев, зарегистрированных на прошлой неделе. Всего почти – 94 тысячи человек.

К слову, в США рассматривают вакцинацию против коронавируса детей до 12 лет, но ее могут одобрить лишь в середине зимы 2021 года.

Всего в США обнаружили более 36 миллионов инфицированных коронавирусом, жертвами недуга стали 619 тысяч человек.