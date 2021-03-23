Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований (DSMB) в США усомнился в результатах испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca. Они показали эффективность на уровне 79%.

В заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний говорится, что компания AstraZeneca могла использовать устаревшие данные в отчете об испытаниях.

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Мы настоятельно призываем компанию пересмотреть во взаимодействии с DSMB данные по эффективности и обеспечить в максимально короткие сроки публикацию наиболее точных и последних по времени данных о проведенном испытания,

– подчеркнули ученые.

Фармацевтические войны за деньги?

AstraZeneca пытается получить разрешение на экстренное использование своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.

Интересно, что NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях РНК-вакцины Moderna, фактически конкурента Oxford-AstraZeneca.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Накануне клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca в США продемонстрировали эффективность и безопасность препарата, в том числе отсутствие повышенного риска образования тромбов.

Согласно выводам ученых, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина показала эффективность в 79% случаях. Препарат обеспечивает 100%-ю защиту от тяжелого или критического течения заболевания и госпитализации.

Во время испытаний также не обнаружили повышенного риска тромбоза.

11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образовании тромбов.

На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.

После новых рекомендаций почти все страны возобновили использование вакцины.

Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала