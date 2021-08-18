В США утвердили вакцинацию третьей дозой прививки против коронавируса: какими препаратами

Власти США объявили, что все граждане, которые получили 2 дозы вакцины против коронавируса могут получить третью, бустерную дозу препарата. Представители американской системы здравоохранения заявили, что укол можно будет получить в течение нескольких месяцев после второй дозы.

Медики объявляют, что сейчас уже доказано, что эффективность вакцины Pfizer и Moderna уменьшается со временем. Поэтому речь идет только о бустерной прививке вакцинами компаний Pfizer и Moderna.

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Рекомендацию обнародовали в заявлении, которое подписали несколько высших представителей здравоохранения.

"Согласно нашей последней оценке, нынешняя защита от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти может уменьшиться в ближайшие месяцы, особенно среди лиц, которые имеют повышенный риск или были привиты на ранних этапах внедрения вакцинации", – говорится в сообщении.

Администрация Байдена также официально рекомендует всем американцам прививаться от коронавируса из-за опасений относительно снижения эффективности вакцин со временем. Сделать это предлагают через 8 месяцев после получения второй дозы.

Что такое бустерная доза? Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартного прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую.

Сейчас рассматривают возможность получить 2 дополнительные вакцины для тех, кто получил вакцину Johnson&Johnson.

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Принцип действия вакцин

Moderna и Pfizer основаны на мРНК-технологии – это так называемые "генетические" вакцины, которые содержат "инструкции", которые помогают нашему иммунитету защититься от COVID-19.

Обе вакцины применяют в Украине.

Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения просил страны повременить с введением третьей дозы вакцины. Все для того, чтобы больше людей могли пройти курс иммунизации.