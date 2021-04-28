Сейчас в США вакцинированным и невакцинированным одинаково разрешены пробежки и велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи. Это можно делать без маски.

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Что позволили вакцинированным людям

Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США разрешили вакцинированным людям не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе. Даже среди невакцинированных граждан.

Благодаря невероятному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы и находитесь на открытом воздухе не среди большой группы – вам больше не нужна маска,

– написал в твитере президент США Джо Байден.

Другие ограничения остаются неизменными

Зато в помещениях полностью вакцинированным людям необходимо носить маски точно так же, как и невакцинированным. В том числе и во время массовых событий на открытом воздухе.

Ситуация с коронавирусом в США по состоянию на 28 апреля

Источник: СНБО Украины