Сейчас в США вакцинированным и невакцинированным одинаково разрешены пробежки и велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи. Это можно делать без маски.
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Что позволили вакцинированным людям
Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США разрешили вакцинированным людям не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе. Даже среди невакцинированных граждан.
Благодаря невероятному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы и находитесь на открытом воздухе не среди большой группы – вам больше не нужна маска,
– написал в твитере президент США Джо Байден.
Другие ограничения остаются неизменными
Зато в помещениях полностью вакцинированным людям необходимо носить маски точно так же, как и невакцинированным. В том числе и во время массовых событий на открытом воздухе.
Ситуация с коронавирусом в США по состоянию на 28 апреля
Источник: СНБО Украины
- С начала пандемии в США обнаружили 32 176 050 больных коронавирусом, 14 941 из которых за минувшие сутки.
- За этот же период от болезни умер 573 381 человек. В течение вчерашнего дня из жизни ушли еще 180 пациентов.
- По состоянию на 28 апреля в стране зарегистрированы 31 602 669 активных больных.