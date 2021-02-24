Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) обнаружило, что вакцина Johnson & Johnson от коронавируса является эффективной на 66,1 процента для пациентов, которые имеют средний и тяжелый ход заболевания.

Заметим, что вакцина Johnson&Johnson требует введения только одной дозы, а не двух, как в других препаратах. Она оказалась эффективной на 66 процентов, что вполне в рамках стандартов американского регулятора.

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В США убеждают, что эта вакцина безопасна в использовании, согласно анализу. Также вакцина более чем на 85 процентов эффективна в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 и полностью предотвращает госпитализацию и спасает от летального исхода.

На клинических испытаниях зафиксировали всего семь смертей – все в группе, которой давали не вакцину, а плацебо.

Компания изначально объявила о 66 процентах эффективности в январском пресс-релизе, однако еще не опубликовала результаты испытаний.

Что известно об исследовании вакцины в странах, где коронавирус мутировал

Вакцину протестировали в клинических испытаниях на 44 тысячах человек в США, Бразилии и ЮАР – в странах, где зафиксировали мутировавшие версии вируса.

Ученые отметили, что эффективность вакцины для больных в тяжелом состоянии из-за инфицирования COVID-19 была "аналогично высокой во всех 3 странах".

Исследователи добавляют, что вакцина была менее эффективной в подгруппе взрослых старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, но ученые отметили, что не было смертей или случаев, которые требуют медицинского вмешательства через месяц после того, как эти люди преклонного возраста вакцинировались. Среди побочных эффектов чаще всего сообщалось о боли в месте прививки.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала