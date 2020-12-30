В США обнаружили новый "британский" штамм коронавируса. Однако больной мужчина в последнее время не был в поездках.

Что известно о случае

Случай инфицирования зафиксировали в штате Колорадо. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в твиттере.

Кстати В Японии обнаружили новый штамм коронавируса из Африки

Мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. В том же варианте, который был обнаружен в Великобритании,

– заметил Полис.

Инфицированный мужчина сейчас находится на самоизоляции в округе Элберт.

Что известно о новом штамме коронавируса

О быстром распространении нового штамма коронавируса заявили 15 декабря в Великобритании. Хотя обнаружили разновидность инфекции еще осенью.

Новый штамм на 70% заразнее, чем привычный COVID-19. Однако неизвестно, может ли он дать осложнения серьезнее, чем предшественник.

Кроме Великобритании новый штамм уже обнаружили в Нидерландах, Швеции, Франции, Японии.

Ряд стран закрыла авиасообщение с Британией.

В самом Соединенном королевстве отменили ослабление карантина, которое планировали на рождественские праздники.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала