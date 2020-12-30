В США впервые диагностировали новый штамм коронавируса
В США обнаружили новый "британский" штамм коронавируса. Однако больной мужчина в последнее время не был в поездках.
Что известно о случае
Случай инфицирования зафиксировали в штате Колорадо. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в твиттере.
Кстати В Японии обнаружили новый штамм коронавируса из Африки
Мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. В том же варианте, который был обнаружен в Великобритании,
– заметил Полис.
Инфицированный мужчина сейчас находится на самоизоляции в округе Элберт.
Что известно о новом штамме коронавируса
- О быстром распространении нового штамма коронавируса заявили 15 декабря в Великобритании. Хотя обнаружили разновидность инфекции еще осенью.
- Новый штамм на 70% заразнее, чем привычный COVID-19. Однако неизвестно, может ли он дать осложнения серьезнее, чем предшественник.
- Кроме Великобритании новый штамм уже обнаружили в Нидерландах, Швеции, Франции, Японии.
- Ряд стран закрыла авиасообщение с Британией.
- В самом Соединенном королевстве отменили ослабление карантина, которое планировали на рождественские праздники.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Новости о коронавирусе 30 декабря: крупнейшая кампания в истории вакцинации, новые исследования30 декабря , 22:00
-
Через сколько времени после выздоровления можно повторно заболеть коронавирусом27 декабря , 09:43
-
Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент24 декабря , 10:39