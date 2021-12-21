В США впервые одобрили препарат для профилактики ВИЧ: таблетки теперь не нужны

В Соединенных Штатах Америки впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ. Препарат будет иметь большое значение для борьбы с этой инфекцией во всем мире.

Он называется Apretudе. Он позволит избежать ежедневного приема таблеток. Разрешение на использование выдало Управление по качеству продовольствия и медикаментов (FDA).

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В компании отметили, что для доконтактной профилактики людям из группы риска необходимо ежедневно принимать таблетки. Поэтому уже разработали программу обеспечения препаратом даже тех, у кого нет страхования.

Как отмечается, первые две инъекции вводят с разницей в месяц, затем укол делают каждые 2 месяца.

Сегодняшнее одобрение (препарата – 24 канал) дает важный инструмент в усилиях прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приема таблеток,

– сказала глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант.

Какая цена? Стоимость одной инъекции примерно 4 тысячи долларов. В год их нужно 6.

Для кого? Препарат Apretudе подходит для профилактики ВИЧ-инфекции у подростков и взрослых весом более 35 килограммов.

Уже в ближайшее время планируется подать заявку на регистрацию лекарств в Великобритании и Евросоюзе.

Что известно о ВИЧ в мире и Украине

Сейчас ВИЧ-инфекция – не приговор для человека. Ее можно успешно лечить, если вовремя обратиться к врачу.

Обычно медики назначают таблетки, которые больной должен пить всю жизнь. Однако это гарантирует ему полноценную жизнь, а также способность заниматься безопасным незащищенным сексом и рожать здоровых детей.

Что такое ВИЧ Это вирус иммунодефицита человека. Он инфицирует клетки в иммунной системе. Если с ним не бороться, он серьезно ее ослабляет, вызывая СПИД – синдром иммунодефицита. Есть два типа вирусов ВИЧ – 1 и 2. Первый тип приходится на 95% случаев. Пока терапия заключается в ежедневном принятии таблеток, которые блокируют заражение новых клеток. Полностью вылечить болезнь невозможно – она хроническая и характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма.

По оценкам UNAIDS на 2020 год, в Украине проживает 250 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ/СПИД. Наша страна находится на втором месте после России в Восточной Европе и Центральной Азии.

Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.

За прошлый год от ВИЧ/СПИД в Украине умерли 2,5 тысячи человек.

Протестироваться на ВИЧ можно: