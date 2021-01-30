Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) лишь в феврале 2021 года сделают обязательным ношение масок в общественном транспорте, в частности в самолетах и поездах.

Источник: The Washington Post

Маску следует носить на железнодорожных станциях, метро, автовокзалах, аэропортах и других видах общественного транспорта в США.

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Постановление вступит в силу 1 февраля 2021 года. Маски должны носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники).

В стране отметили, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ждет транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.

Вместе с тем, нельзя быть лишь в защитном щитке или специальных очках, или же носить в качестве маски шарф.

От ношения масок освобождаются дети до двух лет и некоторые другие категории граждан. Добавим, что в стране подтвердили более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Почему важно носить маску всем?

Коронавирус обладает способностью распространяться даже при бессимптомном течении болезни. Если больные простудой или гриппом в течение длительного времени остаются дома, ведь чувствуют слабость, то люди с COVID-19 могут прекрасно себя чувствовать и контактировать с другими, тем самым, неосознанно заражать их. Из-за этого важно всем носить маску, в частности в общественном транспорте.

Добавим, ранее эксперты считали, что эффективными в борьбе с распространением инфекции являются только медицинские маски или маски N95. Пандемия четко продемонстрировала, что вполне действенными являются также трехслойные тканевые маски, которые можно стирать и гладить.