В США выбрали главную медицинскую новость 2020 года – это комары, не коронавирус
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) составил рейтинг из 5 самых главных медицинских новостей прошлого года. Коронавирус COVID-19 оказался не на первом месте. И даже не на втором.
Главная медицинская новость года по версии CDC – распространение малярийных комаров вида Anopheles stephensi. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
К теме Самые важные открытия в медицине в 2020 году
Статья о малярийных комарах Anopheles stephensi стала главной медицинской новостью 2020 года по версии CDC. Ее опубликовали в августе во Всемирный день комаров.
В публикации говорится, что малярийные комары Anopheles stephensi являются одними из самых смертоносных животных на планете. И они начали прокладывать свой путь из родной для себя Южной Азии в Восточную Африку. Сначала этих насекомых заметили в Джибути, затем в соседней Эфиопии (2016 год), Судане (2019 год) и Сомали (2019 год).
В CDC отметили, что с момента обнаружения этих комаров в Джибути, в стране наблюдается увеличение случаев малярии в городах.
5 главных медицинских новостей года по версии CDC
- Тревожное распространение вида комаров Anopheles stephensi.
- Новость о том, что Южная Африка достигла значительных успехов в диагностике и лечении ВИЧ.
- Ответ CDC на пандемию COVID-19.
- Новость о высоких показателях туберкулеза в Намибии, что особенно опасно на фоне пандемии коронавируса, который поражает легкие.
- Партнерство правительства США, CDC с министерством здравоохранения Уганды для борьбы с пандемией COVID-19.
Пользователи сети удивились такому выбору, но представители Центра никак его не прокомментировали и не рассказали, как составлялся список.
Поделиться новостью