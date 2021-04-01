В США выбросили 15 миллионов доз вакцин против COVID-19: что случилось
В лаборатории, производящей две вакцины против коронавируса, допустили обидную "человеческую ошибку". Работники спутали рецептуры и случайно смешали компоненты различных препаратов
Источник:New York Times
Это произошло в Балтиморе в США. И привело к порче примерно 15 миллионов доз вакцин.
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В США в лаборатории испортили 15 миллионов доз вакцин
Работники лаборатории Emergent BioSolutions в Балтиморе в США случайно смешали ингредиенты различных вакцин. Дело в том, что в учреждении изготавливают два препарата (Johnson & Johnson и AstraZeneca).
Это произошло несколько недель назад, но стало известно лишь сейчас. Следствием "человеческой ошибки" (так прокомментировали ситуацию чиновники) стала порча примерно 15 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson.
Однако прививки американцев препаратом Johnson & Johnson не прекратят. Ведь пока что в США используют дозы, изготовленные в Нидерландах.
Федеральные чиновники уверяют, что на темпы вакцинации в США ситуация не повлияет. Тем временем компания Johnson & Johnson усилила контроль над работой Emergent BioSolutions.
Почему испортилась вакцина в лаборатории
- В вакцинах Johnson & Johnson и AstraZeneca используют одинаковую технологию – векторную.
- То есть, препараты содержат безвредную версию вируса, который стимулирует иммунную систему к выработке антител.
- Но векторы Johnson & Johnson и AstraZeneca биологически разные и не являются взаимозаменяемыми.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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