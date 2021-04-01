В лаборатории, производящей две вакцины против коронавируса, допустили обидную "человеческую ошибку". Работники спутали рецептуры и случайно смешали компоненты различных препаратов

Это произошло в Балтиморе в США. И привело к порче примерно 15 миллионов доз вакцин.

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В США в лаборатории испортили 15 миллионов доз вакцин

Работники лаборатории Emergent BioSolutions в Балтиморе в США случайно смешали ингредиенты различных вакцин. Дело в том, что в учреждении изготавливают два препарата (Johnson & Johnson и AstraZeneca).

Это произошло несколько недель назад, но стало известно лишь сейчас. Следствием "человеческой ошибки" (так прокомментировали ситуацию чиновники) стала порча примерно 15 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson.

Инцидент имеет и более глубокие последствия: будущие поставки вакцины Johnson & Johnson приостановят. По меньшей мере до тех пор, пока американское Управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов будет проводить расследование.

Однако прививки американцев препаратом Johnson & Johnson не прекратят . Ведь пока что в США используют дозы, изготовленные в Нидерландах.

Федеральные чиновники уверяют, что на темпы вакцинации в США ситуация не повлияет. Тем временем компания Johnson & Johnson усилила контроль над работой Emergent BioSolutions.

Почему испортилась вакцина в лаборатории

В вакцинах Johnson & Johnson и AstraZeneca используют одинаковую технологию – векторную .

То есть, препараты содержат безвредную версию вируса, который стимулирует иммунную систему к выработке антител.

Но векторы Johnson & Johnson и AstraZeneca биологически разные и не являются взаимозаменяемыми.

Сравнение вакцин против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала