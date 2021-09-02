Отмечается, что данные могут быть заниженными. Причиной утилизации этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разведении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

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Согласно данным телеканала NBC, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 миллиона неиспользованных доз, CVS – о 2,3 миллиона, аптек корпорации Walmart – об 1,6 миллиона, компании Rite Aid – 1,1 миллиона.

Данные, предоставленные аптеками, штатами и другими поставщиками вакцин являются неполными – отсутствуют некоторые штаты и федеральные поставщики. Кроме того, не указаны точные причины, почему препараты были выброшены.

Это действительно трагично, что у нас ситуация, когда вакцины тратятся впустую, в то время, как во многих африканских странах не было вакцинировано даже 5% населения,

– заявил инфекционист Шарифа Секалала.