В США выбросили 15 миллионов доз вакцин против коронавируса
Источник:NBC
Аптечные сети и местные власти выбросили по меньшей мере 15,1 миллиона доз вакцин против коронавируса. Это за период, начиная с 1 марта 2021 года и до сих пор.
Отмечается, что данные могут быть заниженными. Причиной утилизации этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разведении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.
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Согласно данным телеканала NBC, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 миллиона неиспользованных доз, CVS – о 2,3 миллиона, аптек корпорации Walmart – об 1,6 миллиона, компании Rite Aid – 1,1 миллиона.
Данные, предоставленные аптеками, штатами и другими поставщиками вакцин являются неполными – отсутствуют некоторые штаты и федеральные поставщики. Кроме того, не указаны точные причины, почему препараты были выброшены.
Это действительно трагично, что у нас ситуация, когда вакцины тратятся впустую, в то время, как во многих африканских странах не было вакцинировано даже 5% населения,
– заявил инфекционист Шарифа Секалала.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации в Украине на 2 сентября
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине против коронавируса вакцинировали 119 022 человека. 38 353 из них получили первую дозу вакцины. А вот вторую, то есть завершающую инъекцию, получили 80 669 человек.
- С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 5 452 125 жителей страны. 5 452 123 человека получили первую дозу вакцины, а вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
- В целом и первой, и второй дозой в Украине провели 9 358 193 прививки против коронавируса.