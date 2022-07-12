Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, грант привлекли на безвозмездной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Читайте также: Как украинцам получить медицинскую помощь в Польше: инструкция и советы от Минздрава

Финансовая помощь на медицину

Ляшко отметил, что это весомая поддержка от американских партнеров, которая позволит обеспечить больницы средствами, необходимыми для реализации программы медицинских гарантий, в частности, для выплат заработных плат медиков.

Виктор Ляшко “Более 4 месяцев россия целенаправленно уничтожает нашу медицинскую систему. Она разрушает стены, но ей никогда не разрушить героизм и преданность наших медиков, которые продолжают работать в тяжелейших условиях. Продолжение выплат им заработной платы остается нашим приоритетом. Однако ежемесячно государственному бюджету Украины все труднее и труднее выдерживать эту нагрузку собственными силами”.

Министр выразил благодарность США и Всемирному банку за оперативное реагирование на потребности системы здравоохранения Украины.

Всего с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен по программе медицинских гарантий. Более 54 миллиардов из них направлены на заработную плату медикам.

Вызовы перед украинской медициной из-за войны

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что после полномасштабного вторжения России в Украину погибли 14 медиков, 48 получили ранения. Также российские захватчики полностью разрушили 122 медицинских учреждения.

Кроме того, война негативно скажется на здоровье украинцы. По словам министра, люди, которые сейчас в Украине переживают последствия войны, постарели на 10 – 15 лет. То есть недуги, которыми люди болели, например, в 60 лет, теперь будут болеть ими в 45-50-летнем возрасте.