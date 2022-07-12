Правительство США выделило почти 1,7 миллиарда долларов на зарплаты украинским медикам

В Украину от правительства США поступило 1,7 миллиарда долларов финансовой помощи, которые будут направлены на медицинскую систему.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, грант привлекли на безвозмездной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

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Финансовая помощь на медицину

Ляшко отметил, что это весомая поддержка от американских партнеров, которая позволит обеспечить больницы средствами, необходимыми для реализации программы медицинских гарантий, в частности, для выплат заработных плат медиков.

Виктор Ляшко “Более 4 месяцев россия целенаправленно уничтожает нашу медицинскую систему. Она разрушает стены, но ей никогда не разрушить героизм и преданность наших медиков, которые продолжают работать в тяжелейших условиях. Продолжение выплат им заработной платы остается нашим приоритетом. Однако ежемесячно государственному бюджету Украины все труднее и труднее выдерживать эту нагрузку собственными силами”.

Министр выразил благодарность США и Всемирному банку за оперативное реагирование на потребности системы здравоохранения Украины.

Всего с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 миллиарда гривен по программе медицинских гарантий. Более 54 миллиардов из них направлены на заработную плату медикам.

Вызовы перед украинской медициной из-за войны

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что после полномасштабного вторжения России в Украину погибли 14 медиков, 48 получили ранения. Также российские захватчики полностью разрушили 122 медицинских учреждения.

Кроме того, война негативно скажется на здоровье украинцы. По словам министра, люди, которые сейчас в Украине переживают последствия войны, постарели на 10 – 15 лет. То есть недуги, которыми люди болели, например, в 60 лет, теперь будут болеть ими в 45-50-летнем возрасте.