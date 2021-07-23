О каком грибке идет речь

Патоген Candida auris впервые обнаружили в 2009 году. В течение нескольких лет он проявлял очень высокую устойчивость к имеющимся противогрибковым препаратам. Теперь ученые зафиксировали несколько полностью резистентных случаев Candida auris у 5 пациентов в различных городах США.

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Это первый раз, когда C. auris был устойчив по всем классам противогрибковых средств у людей, которым еще не назначали терапию.

Существует всего три класса противогрибковых препаратов:

азолы,

полиены;

эхинокандины.

К первым двум устойчивость для большинства C. auris составляет 85% и 35% соответственно. Между тем примерно 99% C. auris является чувствительным к эхинокандинам, поэтому до сих пор они оставались терапией первой очереди.

Резистентность к грибку

Теперь ученые столкнулись с полностью резистентными C. auris у 5 пациентов в медицинских учреждениях Вашингтона и Техаса. Однако, по мнению ученых, таких клинических случаев больше.

Наиболее тревожно, что ни один из пациентов не лечился противогрибковыми препаратами до постановки диагноза. Это означает, что C. auris уже был резистентным,

– отметили авторы.

Candida auris является смертельным

В течение месяца после выявления C. auris смертность составила 30%, однако пока ученые не могут точно утверждать, что ее спровоцировал грибок.

Все пациенты были в тяжелом состоянии и однозначно установить причину нельзя.

Пока единственный способ сдерживать резистентный патоген – ранняя диагностика. Это особенно важно в условиях текущей пандемии COVID-19, когда фокус внимания смещен на другие проблемы.