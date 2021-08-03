Так, на прошлой неделе в стране выявили 72 790 больных коронавирусом. Показатели же заболеваемости прошлым летом не превышали 68 700.
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На неутешительную статистику обратила внимание директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.
Хотя мы отчаянно хотим победить эту пандемию, COVID-19 явно не закончился, и поэтому наша битва должна продолжаться немного дольше. Это трудно. Но мы в этом вместе. И пока мы узнаем больше о COVID-19, мы продолжаем надеяться на проверенные способы защиты себя, наших детей и наших близких,
– заявила она.
Последняя неделя превысила почти все показатели:
- На прошлой неделе в США госпитализировали примерно 6200 COVID-пациентов ежедневно. Это примерно на 41% больше, чем на позапрошлой неделе.
- За это же период среднее суточное количество летальных случаев в стране выросло до 300. Это на 25% больше.
Несмотря на высокий прирост инфицированных, умирает меньше людей
Валенски отметила, что показатели смертности в США все же значительно нижние, чем в период пика лета 2020 года, когда в начале августа всего за один день зарегистрировали более 1100 смертей вследствие коронавируса.
Кроме этого, в субботу и воскресенье (31 июля и 1 августа) суточный прирост больных уменьшился до 68 326 и 63 250 соответственно.