В США заболеваемость коронавирусом выше, чем летом прошлого года

В США стремительно растет количество больных коронавирусом и госпитализированных из-за болезни. Последний недельный показатель заболеваемости COVID-19 выше, чем прошлым летом.

Так, на прошлой неделе в стране выявили 72 790 больных коронавирусом. Показатели же заболеваемости прошлым летом не превышали 68 700.

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На неутешительную статистику обратила внимание директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Хотя мы отчаянно хотим победить эту пандемию, COVID-19 явно не закончился, и поэтому наша битва должна продолжаться немного дольше. Это трудно. Но мы в этом вместе. И пока мы узнаем больше о COVID-19, мы продолжаем надеяться на проверенные способы защиты себя, наших детей и наших близких,

– заявила она.

Последняя неделя превысила почти все показатели:

На прошлой неделе в США госпитализировали примерно 6200 COVID-пациентов ежедневно. Это примерно на 41% больше, чем на позапрошлой неделе.

За это же период среднее суточное количество летальных случаев в стране выросло до 300. Это на 25% больше.

Несмотря на высокий прирост инфицированных, умирает меньше людей

Валенски отметила, что показатели смертности в США все же значительно нижние, чем в период пика лета 2020 года, когда в начале августа всего за один день зарегистрировали более 1100 смертей вследствие коронавируса.

Кроме этого, в субботу и воскресенье (31 июля и 1 августа) суточный прирост больных уменьшился до 68 326 и 63 250 соответственно.