Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) опубликовали отчет о 3 случаях смерти от бешенства. Эти пациенты подхватили болезнь от летучих мышей.

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Чиновники CDC заявили, что эти смерти можно было предотвратить. К примеру, 80-летний мужчина из Иллинойса отказался делать спасательные прививки из-за давнего страха перед вакцинами. Мужчина из Айдахо и мальчик из Техаса не получили прививки, считая, что ни укусы летучих мышей, ни царапины не повредят их коже.

Во всех трех случаях люди либо умаляли влияние диких летучих мышей, либо не осознавали серьезность бешенства.

– сказал эксперт CDC по бешенству Райан Уоллес.

Две другие смерти произошли раньше 2021 года. Один из них – мужчина из Миннесоты, которого также укусила летучая мышь. Он сделал прививку, но невыявленная проблема с иммунной системой помешала его эффективности.

Другого пострадавшего укусила бешеная собака во время путешествия по Филиппинам. Пациент скончался в Нью-Йорке по возвращении в США.

Что следует знать о бешенстве: