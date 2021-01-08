В США заявили о возможном появлении "американского" штамма COVID-19
В Соединенных Штатах Америки мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса. Так считает рабочая группа Белого дома.
Мутация COVID-19 могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период. Об этом сообщили на сайте CNN.
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Появление американского вируса
Возможность появления американского варианта коронавируса упоминается в отчетах рабочей группы от 3 января 2021 года. Их телеканал CNN получил в свое распоряжение.
Этот осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемость в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в дополнение к "британскому" штамму, который уже распространился в нашем обществе и может быть на 50% заразнее,
– отметили в отчете.
Новый штамм коронавируса: что известно
- Новый штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании в декабре, хотя обнаружили его еще осенью.
- Он может быть на 70% заразнее, чем обычный.
- Представитель ВОЗ Ханс Клюге отметил, что появление нового штамма – это переломный момент в ходе пандемии.
Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала
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