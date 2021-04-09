В США временно закрыли два центра вакцинации – в Северной Каролине и Колорадо – после того, как у привитых вакциной Johnson & Johnson обнаружили побочные эффекты.

В настоящее время американские ученые не могут ответить, связаны ли побочные эффекты непосредственно с вакциной.

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Издание пишет, что работу центра вакцинации в Северной Каролине приостановили после того, как побочная реакция возникла у 18 вакцинированных. У 14 из них при этом она была незначительной. Решение региональный Минздрав принял после консультаций с компанией Johnson & Johnson.

В центре вакцинации в Колорадо побочную реакцию обнаружили у 11 человек. Двоих человек доставили в больницу для дальнейшего наблюдения за их состоянием.

Представители Johnson & Johnson заявили, что компания внимательно изучает все сообщения о побочных реакциях у привитых. Все отчеты при этом передаются Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также другим органам здравоохранения.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала