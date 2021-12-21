Детали смерти мужчины

Местные СМИ ссылаются на представителей органов здравоохранения округа Гаррис штата Техас.

Обратите внимание Омикрон оказал влияние на эффективность вакцин, но не все потеряно, – EMA

Чиновники сказали, что жертвой стал мужчина в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Внимание! По официальным данным, вариант коронавируса Омикрон уже стал доминирующим в стране.

Штамм Омикрон: что нужно знать

Этот вариант впервые был обнаружен в ноябре на юге Африки.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об очень высоком риске распространения штамма Омикрон. Все из-за "очень необычной совокупности" мутаций, вызывающих беспокойство.

26 ноября ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 как вызывающий беспокойство.

Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Недавно штамм коронавируса Омикрон обнаружили и в Украине 18 декабря. В общей сложности он задел уже 90 стран мира.

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