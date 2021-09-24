Сейчас обновление с желтым сертификатом доступно для пользователей iOS. Когда владельцы Android смогут его сгенерировать, пока неизвестно.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Данный сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.
Теперь в "Дия" можно получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или до получения второй дозы. Это поможет в случае карантина и для путешествий в некоторые страны,
– говорится в сообщении.
Заметим, что зеленый сертификат можно получить после второй прививки. Он будет действовать 365 дней.
Для чего нужны эти сертификаты
- Введение внутренних COVID-сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу в случае усиления карантинных ограничений.
- Если раньше в стране просто вводили локдаун для всех категорий и сфер, то сейчас владельцы таких сертификатов будут иметь привилегии.
- Это поможет экономике "держаться на плаву" и при этом снизит риски распространения болезни.
Да, вакцинированные люди также могут заразиться COVID-19. Но при этом у них гораздо меньше шансов получить тяжелое течение болезни.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала