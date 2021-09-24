Сейчас обновление с желтым сертификатом доступно для пользователей iOS. Когда владельцы Android смогут его сгенерировать, пока неизвестно.

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Данный сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.

Теперь в "Дия" можно получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или до получения второй дозы. Это поможет в случае карантина и для путешествий в некоторые страны,

– говорится в сообщении.

Заметим, что зеленый сертификат можно получить после второй прививки. Он будет действовать 365 дней.

Для чего нужны эти сертификаты

Введение внутренних COVID-сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу в случае усиления карантинных ограничений.

Если раньше в стране просто вводили локдаун для всех категорий и сфер, то сейчас владельцы таких сертификатов будут иметь привилегии.

Это поможет экономике "держаться на плаву" и при этом снизит риски распространения болезни.

Да, вакцинированные люди также могут заразиться COVID-19. Но при этом у них гораздо меньше шансов получить тяжелое течение болезни.